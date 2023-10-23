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Коммерсантъ FM
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Vietnam Airlines намерена возобновить полеты в Москву

Крупнейшая авиакомпания Вьетнама Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Предполагаемые сроки возобновления полетов неизвестны. Сейчас в города Вьетнама нет прямых рейсов из Москвы.

По данным газеты, представители Vietnam Airlines посещали Москву в конце лета—начале осени и провели переговоры с Шереметьево, Домодедово и Внуково. Один из источников уточнил, что перевозчику были сделаны коммерческие предложения, и сейчас компания выбирает наиболее подходящий вариант.

Близкий к Росавиации собеседник сказал, что у ведомства нет уверенности в том, что Vietnam Airlines в ближайшее время возобновит рейсы в Россию. Он добавил, что в числе возможных городов отправления с вьетнамской стороны рассматривают Ханой и Хошимин.

Vietnam Airlines летала в Москву до начала пандемии коронавируса в 2020 году из Ханоя. В январе 2022-го компания возобновила рейсы в Москву и выполняла по одному рейсу в неделю из Ханоя, но прекратила полеты после начала военной операции РФ на Украине.

До пандемии Vietnam Airlines летала в Шереметьево из Хошимина. Кроме того, с 2003 по 2019 год Vietnam Airlines летала в Домодедово из Ханоя.

Лаура Кеффер

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