«Повелитель ветра» возглавил российский кинопрокат в третий уикенд подряд

Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ второй уикенд подряд. С начал проката он собрал 353,5 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 19–22 октября:

«Повелитель ветра» — 68,2 млн руб. (всего — 353,5 млн руб.);

«Телохранитель на фрилансе» — 36,6 млн руб. (44 млн руб.);

«Смешарики снимают кино» — 34,8 млн руб. (94,4 млн руб.);

«Страсти по Матвею» — 29,2 млн руб.

«Вася не в себе» — 25,9 млн руб. (86,8 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали 375–380 млн руб. Это на 13–14% меньше, чем на прошлой неделе, но на 33–34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».

Леонид Уварчев