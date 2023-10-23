Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Повелитель ветра» возглавил российский кинопрокат в третий уикенд подряд

Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ второй уикенд подряд. С начал проката он собрал 353,5 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 19–22 октября:

  • «Повелитель ветра» — 68,2 млн руб. (всего — 353,5 млн руб.);
  • «Телохранитель на фрилансе» — 36,6 млн руб. (44 млн руб.);
  • «Смешарики снимают кино» — 34,8 млн руб. (94,4 млн руб.);
  • «Страсти по Матвею» — 29,2 млн руб.
  • «Вася не в себе» — 25,9 млн руб. (86,8 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали 375–380 млн руб. Это на 13–14% меньше, чем на прошлой неделе, но на 33–34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...