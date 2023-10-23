«Северских» арестовали в расчете на задержание

Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца Михаила Панкова и Андрея Воронина, которым инкриминируется участие в вооруженной банде. По данным следствия, оба входили в действовавшую на территории Сергиево-Посадского района Подмосковья группировку «Северские», на счету которой, по подсчетам правоохранителей, более трех десятков убийств и покушений, а также другие тяжкие преступления. Некоторые участники банды уже осуждены.

Заседание Тверского суда столицы проходило в заочном режиме, поскольку оба фигуранта скрываются от правоохранительных органов и числятся в розыске. Оба обвиняются в участии в устойчивой вооруженной банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ). По данным источников “Ъ”, речь идет о группировке «Северские», одно время действовавшей в Сергиево-Посадском районе Московской области. Михаила Панкова, который, по данным правоохранителей, был среди лидеров банды, подозревают в причастности к трем убийствам, Андрея Воронина, входившего в группу исполнителей,— к пяти убийствам и двум покушениям на убийство.

Ходатайствуя об аресте фигурантов, представитель следствия (дело ведет Главное следственное управление СКР по Московской области) указывал на то, что оба скрываются от правосудия и, оставаясь на свободе, могут оказывать давление на свидетелей, уничтожать улики и продолжать заниматься преступной деятельностью. Защита, в свою очередь, говорила, что аргументы следствия не подтверждаются доказательствами, и просила ходатайства отклонить. Суд, однако, поддержал СКР и фигурантов заочно арестовал на два месяца. Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента задержания обвиняемых.

ОПГ «Северские» была создана в Сергиевом Посаде в 1997 году. Название свое получила по работавшему тогда в городе ресторану «Север», где поначалу собирались участники группировки. Первым ее лидером был Виктор Лазовский. В банду набирали фактически всех желающих, тем, у кого был опыт службы в армии, поручали силовые акции, в том числе и устранение конкурентов и несговорчивых коммерсантов. В лучшие для ОПГ времена на вооружении у нее имелось около полусотни единиц огнестрельного оружия и гранаты. Действовала группировка вполне традиционно — «крышевала» предпринимателей, отнимала бизнес у тех, кто не хотел идти под покровительство ОПГ, занималась вымогательствами и т. п. В общей сложности на счету ОПГ, в которую в разное время входило около двух десятков человек, по подсчетам правоохранительных органов, порядка трех десятков убийств и покушений, а также других тяжких преступлений, причем первой их жертвой стал один из участников группировки, у которого произошел конфликт с Виктором Лазовским. Кстати, и сам лидер ОПГ, телохранителем которого, по некоторым данным, являлся Андрей Воронин, был убит в 2009 году в результате внутренней разборки в группировке. Его вместе с сожительницей убили на даче. После него «северских» возглавил Дмитрий Гладышев.

Поначалу уголовные дела по фактам преступлений, совершенных группировкой, расследовались по отдельности, и только в 2019 году их объединили в одно производство. Бывшие члены группировки Алексей Воронин, брат заочно арестованного Андрея Воронина, и Андрей Кукушкин уже получили длительные сроки. Дмитрий Гладышев вскоре после задержания покончил с собой. Еще трое «северских» сейчас находятся под судом.

Алексей Соковнин, Александр Александров