Деньги списали в порядке медобслуживания

К 3,5 года лишения свободы Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего начальника спецуправления №72 МЧС России полковника внутренней службы Михаила Гойденко. Офицер был признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве при получении выплат. В 2015–2017 годах господин Гойденко с помощью знакомых сослуживцев присвоил свыше 7,5 млн руб., предназначавшихся сотрудникам МЧС, нуждающимся в медицинском обслуживании. Всего же его сообщники, по данным следствия, похитили не менее 40,8 млн руб.

Находившийся под подпиской о невыезде Михаил Гойденко прибыл на оглашение приговора вместе с адвокатом и выслушал решение суда без эмоций. Когда по завершении чтения резолютивной части в зал вошли конвойные, он сам протянул им руки, чтобы на них защелкнули наручники. После этого конвоиры завели осужденного в «аквариум», где он и дослушивал оставшуюся часть судебного решения. Было заметно, что бывший начальник спецуправления ожидал подобного исхода, видимо, имея в виду выступление в прениях прокурора, который настаивал, что исправление полковника возможно лишь в местах лишения свободы. Гособвинитель, отметим, потребовал признать Михаила Гойденко виновным по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, а также мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой и в особо крупном размере) УК РФ и приговорить к четырем годам колонии общего режима. При этом гособвинитель подчеркнул, что полковник внутренней службы, содействуя неправомерному выделению материальной компенсации, по сути, обворовывал собственных подчиненных.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, вместе с четырьмя сослуживцами офицер Гойденко направлял рапорты на имя заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, в которых обосновывал необходимость денежных выплат сотрудникам, якобы нуждающимся в лечении. Господин Даудашвили их подписывал, после чего на счет мнимого больного поступали средства, которые злоумышленники делили между собой. Однако в ходе очередной проверки в мае 2020 года эти злоупотребления были выявлены, материалы направили в правоохранительные органы и следственное управление по Северо-Западному округу Москвы СКР возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

Спустя год следствие установило круг лиц, причастных, по мнению правоохранителей, к злоупотреблениям с бюджетными деньгами, и в июне 2021 года Михаил Гойденко, Дмитрий Даудашвили и еще четверо фигурантов из числа их коллег были задержаны. Всем им вменили в вину особо крупное мошенничество, вины никто, за исключением господина Гойденко, не признал. Так, адвокат господина Даудашвили утверждал на следствии, что его клиент не мог быть участником аферы, поскольку не имел права визировать рапорты подчиненных. К тому же, отмечал защитник, рядовые сотрудники, получавшие выплаты по этим рапортам, к ответственности так и не были привлечены.

Интересно, что во время расследования Дмитрий Даудашвили пытался в судебном порядке обжаловать не только назначенный ему домашний арест (в итоге эта мере пресечения была заменена на запрет определенных действий), но и некоторые действия следствия. В частности, он подал иск в Мещанский суд столицы, оспаривая сам факт необоснованных выплат и требуя в качестве компенсации морального вреда 1 млн руб. Однако требования господина Даудашвили суд отклонил.

Процесс по делу в отношении Дмитрия Даудашвили и четырех его подельников стартовал в марте этого года в Хорошевском райсуде Москвы и продолжается до сих пор. Здесь речь идет об ущербе в размере 40,8 млн руб.

Дело же признавшего вину Михаила Гойденко было выделено в отдельное производство. Процесс над ним начался в Замоскворецком суде в июне и уложился в восемь заседаний.

В ходе прений адвокат полковника просил о снисхождении к подзащитному с учетом его положительных характеристик, а также факта признания офицером вины. Судья в итоге назначила подсудимому срок на полгода меньше, чем запросил прокурор. При этом Михаил Гойденко был лишен права занимать управленческие должности в течение трех лет после освобождения.

По окончании процесса адвокат Станислав Никитин не стал обсуждать его итоги и не ответил на вопрос об обжаловании приговора.

Алексей Соковнин