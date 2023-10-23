2,9 процента составил рост банковского кредитования граждан в сентябре по сравнению с августом 2023 года, сообщил Банк России. Наибольший вклад в рост показателя внесла ипотека с историческим рекордом по объемам выдачи (955 млрд руб. в сентябре, рост на 12% к августу) за счет льготных кредитов (646 млрд руб., плюс 27% к августу). Прирост портфеля необеспеченного кредитования физлиц замедлился за сентябрь до 1,5% (минимальные темпы с апреля 2023 года, 2,4% за август) на фоне повышения ставок и надбавок к коэффициентам риска — но темпы остались близкими к средним за 2021 год. Ужесточение с октября макропруденциальных лимитов может привести к большему снижению кредитования, отмечают в ЦБ.