ЦАХАЛ снова призвал палестинцев уйти на юг сектора Газа

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает наращивать интенсивность ударов по северной части сектора Газа. Он также вновь призвал местное население срочно переместиться в южную часть анклава.

«Мы увеличиваем число и наращиваем темп атак на столицу — город Газу. Я повторяю ежедневно и вновь говорю сегодня: жители севера Газы, вы видите, что мы наращиваем темп (ударов), перемещайтесь на юг»,— сказал он на вечернем брифинге (цитата по ТАСС).

По словам Даниэля Хагари, на юге сектора были созданы «специальные условия, есть гуманитарное оборудование, лекарства, продукты питания и вода». Он добавил, что «очень многие жители Газы» эвакуировались в указанный район, а тот, кто этого не сделал, рискует своей жизнью.

По его словам, основная цель ударов ЦАХАЛа — подготовить почву для входа в анклав сухопутных подразделений. «Мы должны продолжать атаковать с воздуха, чтобы снизить риски для наших солдат к моменту начала наземной операции»,— сказал он. О конкретных сроках начала операции Даниэль Хагари говорить отказался.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».