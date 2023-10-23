Суда на подводных крыльях в Прикамье планируется пустить по рейсу «Пермь-Оса»

Стали известны детали предстоящей покупки краевыми властями судов на подводных крыльях. Согласно заключению региональной КСП к проекту бюджета Пермского края на 2024 год, правительство собирается купить два судна на подводных крыльях типа «Валдай». Указанные суда с 2025 года будут работать на линии «Пермь-Оханск-Оса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в бюджете Пермского края на 2024–2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях для перевозки пассажиров водным транспортом. Как следует из документа, на эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн руб. ежегодно. Срок лизинга составит 25 лет (300 месяцев), начиная с января бюджет будет платить за каждое судно почти 1 млн руб. в месяц в качестве лизинговых платежей. Таким образом, стоимость двух судов в лизинг составит почти 600 млн руб. В 2020 году стоимость одного судна составляла около 115 млн рублей, сообщал «Ъ».

Минтранс Пермского края уже рассчитал стоимость поездки на таком судне – она составит 1 тыс руб. на человека.

«Валдай 45Р — российское речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23180, разработанное ЦКБ по СПК им Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород). Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Головное судно проекта спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019 году. Пассажировместимость — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

Между тем, в заключении КСП отмечается, что средства на модульный причал в Оханске (19 млн руб.) предполагается выделить только в 2025 году, то есть в тот же период, когда планируется запустить новый суда.

В 2024 году планируется также открыть новый маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск». По этому маршруту планируется пустить электрокатамаран Ecocruiser.