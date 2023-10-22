Китай раскрыл детали шпионажа сотрудника оборонного предприятия в пользу США

Министерство государственной безопасности КНР сообщило некоторые подробности дела о шпионаже в пользу США, в рамках которого в 2021 году был задержан сотрудник китайского оборонного предприятия по фамилии Хоу. Документы по этому делу переданы в народный суд средней ступени города Чэнду, отметило ведомство.

Министерство госбезопасности опубликовало заявление в соцсети WeСhat, выдержки приводит газета South China Morning Post. По данным ведомства, в 2013 году господин Хоу отправился в университет США в качестве приглашенного ученого. Там он познакомился с американским агентом, представившимся «сотрудником консалтинговой компании».

В течение нескольких месяцев, пишет газета, мужчины стали «близкими друзьями», а агент, назвавший себя Джейкобом, нанял Хоу в качестве эксперта-консультанта. Позднее американский агент «раскрыл свою личность» и, «оказывая давление», потребовал от Хоу продолжить контакты после его возвращения в Китай.

«Опасаясь за безопасность своей семьи», Хоу согласился, считает ведомство. Будучи в Китае, сотрудник оборонного предприятия передавал американскому агенту информацию, содержащую государственную тайну.

В августе Министерство государственной безопасности КНР сообщило о еще двух случаях шпионажа в пользу США. Сначала был арестован 52-летний сотрудник оружейной компании Китая, работавший, как утверждалось, на ЦРУ. Позднее ведомство сообщило, что спецслужба США также «завербовала» 39-летнего китайского чиновника, пока он находился в Японии.

Лусине Баласян