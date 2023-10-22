В Ингушетии арестовали четырех полицейских по делу об избиении местного жителя

Суд в Ингушетии арестовал четырех полицейских, подозреваемых в применении насилия к местному жителю. СУ Следственного комитета РФ по региону расследует уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (пп. «а», «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщается в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, 5 октября четверо сотрудников отделения МВД «Малкгобекский» «неправомерно задержали» и доставили в отдел 31-летнего мужчину. Полицейские, согласно материалам дела, применяя насилие, потребовали от него признать вину в незаконном обороте наркотиков.

О задержании полицейских сообщалось 20 октября. В пресс-службе МВД тогда отметили, что в связи с инцидентом внутри ведомства началась служебная проверка. Максимальное наказание по статье о превышении полномочий — до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Лусине Баласян