Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ингушетии арестовали четырех полицейских по делу об избиении местного жителя

Суд в Ингушетии арестовал четырех полицейских, подозреваемых в применении насилия к местному жителю. СУ Следственного комитета РФ по региону расследует уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (пп. «а», «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщается в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, 5 октября четверо сотрудников отделения МВД «Малкгобекский» «неправомерно задержали» и доставили в отдел 31-летнего мужчину. Полицейские, согласно материалам дела, применяя насилие, потребовали от него признать вину в незаконном обороте наркотиков.

О задержании полицейских сообщалось 20 октября. В пресс-службе МВД тогда отметили, что в связи с инцидентом внутри ведомства началась служебная проверка. Максимальное наказание по статье о превышении полномочий — до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...