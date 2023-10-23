Поговорили о приятном

В Подмосковье в субботу прошел очередной пленум ЦК КПРФ. На нем с отчетами о «работе в массах» выступили «народные лидеры» партии, в том числе переизбранные на второй срок губернаторы Андрей Клычков и Валентин Коновалов, а также директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которые доложили о своих успехах в противостоянии «с внутренним и внешним врагом». Эксперт полагает, что коммунистам не стоит преувеличивать свои выборные заслуги, так как избиратели в 2023 году голосовали не столько за оппозиционеров, сколько за «переподтверждение полномочий действующих руководителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доклады товарищей об их политических и производственных успехах Геннадий Зюганов выслушал с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Доклады товарищей об их политических и производственных успехах Геннадий Зюганов выслушал с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед началом пленума делегатам показали фильм о том, как проходила губернаторская кампания в Хакасии и Орловской области, где на выборах 10 сентября победили коммунисты Валентин Коновалов и Андрей Клычков. Против первого, как поведали с экрана, была развернута информационная война, заказчиком которой «выступил трехглавый дракон — уголь, алюминий, гидро» (в республике расположены крупнейшие угольные разрезы, знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС и крупные алюминиевые предприятия). Господина Клычкова никто не травил, поэтому авторы фильма сделали акцент на его достижениях, одним из которых стал небывалый прошлогодний урожай: «На Орловщине собрали по 6 тонн зерна на каждого жителя области».

Сам пленум по традиции начался с минуты молчания в память коммунистов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). «Мы на фронте потеряли уже 49 наших комиссаров. Только за последние три месяца погибли и ушли из жизни 15 наших талантливых руководителей»,— сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Но «на место ушедших приходят новые бойцы»: на пленуме партбилеты вручили новым членам КПРФ, среди которых «боевой генерал», руководитель Запорожского областного отделения партии Вячеслав Кузнецов.

Затем коммунисты перешли к главному вопросу повестки — «О работе народных лидеров в массах и задачах по выполнению программы победы». Первым в списке «лидеров» был Андрей Клычков, который 10 сентября переизбрался на второй срок, набрав 82,09% голосов. Он сообщил, что во время кампании провел более 1,5 тыс. встреч с избирателями, и особо отметил, что программу КПРФ поддержали 99,7% орловчан—участников СВО. К этой категории граждан и их семьям в области относятся внимательно, заверил губернатор: например, составлено более 2 тыс. социальных паспортов для оказания адресной поддержки. Не забыл господин Клычков и об оппонентах: «Все эти годы КПРФ живет в условиях жесткого противостояния с внутренним и внешним врагом — с агрессивными планами натовских стран и коварным планом стратегов психологической и информационной войны, адептов либерального уничтожения России».

Выступление главы Хакасии Геннадий Зюганов предварил небольшой предысторией: «Власти не понравилось, что молодой талантливый человек идет на выборы. Я попросил президента встретиться с ним, посмотреть: современный, грамотный, хорошо подготовленный человек. Президент встретился. Но, к сожалению, партия власти не умеет вести полноценный диалог».

«В республике прошли, пожалуй, самые сложные, самые конкурентные и самые открытые выборы в стране,— не без гордости заявил Валентин Коновалов.— Нам удалось пройти муниципальный фильтр, не допустить внедрения дистанционного электронного голосования. Мы особенно тщательно подошли к народному контролю на выборах, к обучению наблюдателей». Свой результат (63,14% голосов) коммунист назвал «более чем убедительным». Отметим, его главный противник, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, снялся с выборов из-за болезни за неделю до голосования. На выборах в Верховный совет Хакасии КПРФ тоже показала хороший результат по спискам (39,1%), опередив «Единую Россию» (36,4%), добавил глава республики: «Это лучший результат КПРФ в стране в этом году и в Хакасии за всю историю». О том, что благодаря победам одномандатников единороссы получили в парламенте 34 места из 50 против 14 у КПРФ, господин Коновалов умолчал.

Как и орловский коллега, губернатор похвалился походами в народ: «Был даже там, где жители никогда не видели не то что главу республики, а даже главу муниципалитета». Рассказывая о достижениях за пять лет, Валентин Коновалов отметил, что «налоговые поступления от угольщиков выросли в восемь раз, от алюминщиков — в семь». «Мне жаловались они, что он (губернатор.— “Ъ”) выжимает, я сказал: заплатите по полной налоги, и вам никто мешать не будет»,— подтвердил Геннадий Зюганов.

Директор подмосковного совхоза имени Ленина, кандидат в президенты от КПРФ на выборах-2018 Павел Грудинин доложил, что его предприятие, отмечающее в этом году 105-летний юбилей, «пережило пять рейдерских атак, одна жестче другой». Но совхоз отстояли, и недавно господина Грудинина единогласно избрали на должность руководителя на следующую пятилетку. «Когда вы идете по совхозу, вы можете увидеть, что люди улыбаются»,— радовался директор. «Глядя на этот оазис, вы начинаете осознавать, что даже посреди бандитского капитализма можно заниматься созидательным трудом»,— поддержал соратника лидер КПРФ. Он также признался, что отправил одного из внуков в совхоз работать грузчиком: «Два года работает, заработал себе и на кеды, и на учебники».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, в частности, о работе оборонных предприятий города. «В Новосибирске изготавливается истребитель-бомбардировщик Су-34, который министр обороны Сергей Шойгу назвал "рабочей лошадкой". Поставлена задача увеличить выпуск этих боевых машин»,— сообщил господин Локоть, по словам которого рабочие уже «трудятся в три смены, как и в годы войны». А соучредитель марийского агрохолдинга «Звениговский» Сергей Казанков отчитался не только об успехах предприятия («150 тонн мясной и 100 тонн молочной продукции ежедневно»), но и о том, что «самая продаваемая колбаса называется "Заветы Сталина"».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что успех победивших на выборах губернаторов Компартии не стоит однозначно принимать на свой счет. «Как мы установили в своем исследовании, главное, что влияло на волеизъявление граждан в 2023 году,— это факторы отложенного выбора и "новой нормальности". Избиратели голосовали в первую очередь за переподтверждение полномочий действующих руководителей субъектов, а не в поддержку представителей оппозиционной партии»,— подчеркивает эксперт. Лучшим подтверждением этого тезиса, по его мнению, являются «достаточно скромные» успехи КПРФ на выборах в заксобрания: «Даже в Хакасии, где представитель Компартии выиграл выборы в результате конкурентной кампании, "Единая Россия" получила большинство и в заксобрании, и в парламенте столицы субъекта».

Ксения Веретенникова