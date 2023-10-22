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Коммерсантъ FM
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МИД назвал труднореализуемым оформление российских паспортов за границей

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что оформление внутренних паспортов в российских консульских учреждениях труднореализуемо. Весной об обсуждении инициативы сообщала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Алексей Климов рассказал «РИА Новости», что МИД прорабатывал этот вопрос «в межведомственном формате». «Констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически»,— сказал господин Климов.

В марте Татьяна Москалькова заявила, что идею о выдаче внутренних паспортов россиянам за рубежом поддержали МИД и МВД. Омбудсмен обосновала инициативу тем, что большое количество россиян проживают за границей, при этом получить российский паспорт, не приезжая в РФ, они не могут. Сейчас в зарубежных консульствах России можно получить только загранпаспорт.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Уехавшим достают из широких штанин».

Лусине Баласян

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