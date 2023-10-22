Отец и сын лишились свободы за попытку распространения наркотиков в Удмуртии

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор 42-летнему мужчине и его 21-летнему сыну за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Виновные являются жителями Пермского края и ранее были неоднократно судимы. В январе 2023 года по указанию представителя интернет-магазина они забрали из тайника наркотики в большом объеме для распространения по республике. Мужчины это сделать не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Задержанные свою вину полностью признали. Каждый их них приговорен к 8 годам пребывания в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел состояние здоровья обоих – тяжелые хронические заболевания у отца и инвалидность сына, а также неотбытые сроки по предыдущим приговорам.