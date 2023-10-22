Правительство РФ поддержало идею уведомлять службу 112 о подлетах беспилотников

Правительство России официально поддержало предложение вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова о создании короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников. Об этом сообщило МЧС РФ в ответ на депутатский запрос господина Даванкова (есть у «Ъ»).

В письме ведомства, говорится, что в постановление правительства РФ «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи» будут внесены изменения «в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов».

Предполагается, что система будет работать следующим образом: любой россиянин, заметивший пролетающий беспилотник, сможет позвонить по номеру 112 (или на другой короткий телефонный номер) и назвать место обнаружения БПЛА. После этого сведения будут переданы силовикам и оперативным службам. По мнению Владислава Даванкова, это должно привести к минимизации ущерба от атак дронов для населения и объектов критической инфраструктуры РФ.

«Теперь ведомства, реагирующие на пролет БПЛА, включат в список экстренных служб. Звонки в них будут бесплатными. Это поможет эффективнее отслеживать беспилотники — а значит, повысит безопасность людей»,— пояснил вице-спикер ГД.

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Александр Кислов