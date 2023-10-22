На улицах Красноярска заметили гуляющего медведя

Медведя, разгуливающего по ночным улицам, видели в Красноярске. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова (Железнодорожный район) ходит медведь. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обследовал прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был.

В дальнейшем полицейские просмотрели видеозаписи с камер системы «Безопасный город» и установили, что животное направилось в сторону парка «Гремячая грива», который находится в городской черте. «В настоящее время информация о медведе доведена до всех автопатрулей. Поиск зверя продолжается», — рассказали краевом МВД.

Как писал «Ъ-Сибирь, в пятницу, 20 октября, медведь забрел на «Бадалыкское» кладбище Красноярска. На место отправились сотрудники полиции и Госохотнадзора. Местным жителям правоохранители рекомендовали покинуть территорию.

Илья Николаев