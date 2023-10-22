Изготовление штатных спутников «Скиф» запланировано на 2024 год

Штатные спутники «Скиф» начнут изготавливать в России в 2024 году, сообщил «Роскосмос». Аппараты войдут в одноименную орбитальную группировку в рамках программы «Сфера».

«Сфера» предполагает обеспечение России спутниковыми интернетом и связью. Проект является аналогом Starlink и OneWeb. Ожидается, что «Сфера» будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять — наблюдения.

«У нас заключен контракт на разработку и изготовление первого этапа группировки в составе шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет "Скиф"»,— сообщил «Роскосмос» ТАСС.

Сейчас ведется разработка эскизного проекта. Ожидается ее завершение до конца года. Запуск спутников должен быть произведен в 2026 и 2027 годах — по два спутника на одну ракету-носитель «Союз-2.1б».

Первый демонстрационный аппарат «Скиф-Д» был запущен 22 октября 2022 года на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Леонид Уварчев