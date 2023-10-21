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Коммерсантъ FM
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Вучич рассказал о сложном разговоре с представителями западных стран по Косово

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что провел «тяжелый разговор» с представителями Евросоюза (ЕС) и крупнейших западных государств о ситуации в Косово и Метохии. Он выразил надежду, что в ближайшее время устраивающее всех решение спора вокруг Косово будет найдено.

Как сообщил господин Вучич на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), сегодня, 21 октября, он провел в Белграде встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, спецпредставителем США на Западных Балканах Гейбриелем Эскобаром, а также с неназванными «высокопоставленными чиновниками» из ФРГ, Франции и Италии.

По словам сербского президента, все встречи прошли за закрытыми дверями. В ходе встреч обсуждалась ситуация в Косово и Сербии. Александр Вучич выразил уверенность, что в ближайшее время появятся прорывные решения, которые помогут урегулировать отношения Белграда и Приштины. Также господин Вучич анонсировал новые встречи с европейскими чиновниками в «ближайшие дни», они состоятся в Брюсселе.

Премьер Косово Альбин Курти, у которого ранее состоялась встреча со спецпредставителями ЕС, заявил, что для продолжения диалога Белграда и Приштины «необходим новый подход». Косовский президент Вьоса Османи объявил, что возвращение к диалогу возможно только после введения ограничений против Сербии и ее президента со стороны Европейского союза.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «В косовский прорыв бросили "пятерку"».

Александр Кислов

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