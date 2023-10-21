Часть школьников в Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов

В Белгородской области школьников Краснояружского района переведут на дистанционное обучение из-за участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе прямого эфира на странице главы области во «ВКонтакте» к Вячеславу Гладкову обратилась жительница района, которая рассказала, что во время обстрелов школьники вынуждены спускаться в подвалы. В связи с этим она попросила перевести учащихся на дистант.

«Вчера в Красной Яруге была непростая ситуация. Я согласен, что нужно объявлять дистанционное обучение»,— ответил Гладков.

20 октября господин Гладков сообщал, что в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга — установлено десять прилетов. «На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено четыре и два артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений»,— писал губернатор в Telegram-канале.

Александр Кислов