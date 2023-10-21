Вячеслав Гладков заявил об улучшении обстановки в белгородской Новой Таволжанке

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков проинспектировал ход восстановления поврежденных от обстрелов жилых домов в Шебекино и Новой Таволжанки (Шебекинский городской округ). По данным главы региона, из 167 тыс. кв.м кровли в обоих населенных пунктах отремонтировано более 143 тыс. кв.м, а из 25,7 тыс. кв.м оконных блоков заменено более 24 тыс.

Губернатор в своем телеграм-канале отметил, что в Новой Таволжанке встретился с жителями одной из улиц, где «обещали усилить работу по замене окон и дверей». «Сделать это ранее не позволяла оперативная обстановка. Но сейчас работа началась, жители это видят. Из 11 дверей в плане восстановили десять, сейчас изготавливаем окна и до вторника их тоже установим. Также приняли решение об усилении общестроительных работ. Договорились с жителями о встрече через две недели – обязательно заеду и вместе посмотрим, как выполняются обещания и идет ход восстановительных работ»,- пообещал господин Гладков.

Вчера, по данным властей области, ВСУ атаковали регион Черноземья 15 различными единицами боеприпасов. В том числе, по селу Новая Таволжанка было выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Никто из граждан не пострадал, обошлось без повреждений.

Владимир Зоркий