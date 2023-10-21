За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 15-ю единицами боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 20 октября. Всего было использовано 15 различных единиц боеприпасов, никто из граждан не пострадал, также обошлось без повреждений.

Волоконовском районе ВСУ из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый. По ней зафиксировано семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье».

Днем ранее по Белгородской области со стороны Украины выпустили 108 снарядов и четыре дрона.

Владимир Зоркий