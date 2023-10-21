Минцифры проработает локализацию игровых серверов

Минцифры проработает поручение президента о локализации серверов разработчиков интернет-игр в РФ, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, серверы у ряда российских разработчиков игр уже локализованы в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним»,— сказал министр ТАСС в кулуарах чемпионата «Битва роботов». Сроки исполнения поручения он не назвал.

19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев пожаловался, что у интернет-игр «отсутствует регулятор». Он предложил интернет-игры включить в единый регулятор, «чтобы мы могли блокировать и те игры, которые могут зайти на территорию России, чтобы все было в зоне .ru». Господин Кремлев считает, что все серверы и программное обеспечение, а также офис разработчиков должны находиться на территории РФ. Владимир Путин поручил разобраться с этим вопросом.

Лаура Кеффер