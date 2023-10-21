Российский Ил-76 загорелся при взлете в Таджикистане, никто не пострадал

В ночь с 19 на 20 октября российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с аэродрома в Душанбе. На борту было восемь человек, никто не пострадал. Судно сгорело полностью, сообщает РЕН ТВ.

По данным источников канала, в одном из двигателей было зафиксировано повышение температуры. «Вскоре двигатель начал гореть, но вовремя сбросили топливо и успели приземлиться»,— добавил собеседник РЕН ТВ.

Telegram-канал Mash пишет, что борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Baza, при разгоне у самолета взорвалось колесо. Предварительной причиной пожара назвали «разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием элементов в мотор», уточняет канал.

Лаура Кеффер