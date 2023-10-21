В Смольном спрогнозировали доходы в бюджет в 2024 году от курортного сбора

Правительство Санкт-Петербурга сообщило, что городской бюджет в 2024 году пополнится на 310 млн рублей за счет взимания курортного сбора. Эти сведения представила председатель городского комитета финансов Светлана Енилина, передает «Деловой Петербург».

В Смольном считают, что курортный сбор станет новым источником дохода казны города. Прогнозы по поступлениям в следующем году были продемонстрированы на презентации Енилиной. Если доходы оценили в 310 млн рублей, то какую часть от этих средств составляют штрафы, не уточнили.

Известно, что поступления от взимания налога с туристов пойдут на содержание курортной инфраструктуры города. В комитете по развитию туризма приступили к составлению реестра операторов курортного сбора до 1 декабря 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что закон о курортном сборе в Петербурге вступил в силу 1 октября, пока что будет реализован в пилотном режиме.

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