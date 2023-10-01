Закон о курортном сборе начал действовать в Петербурге с 1 октября

В Санкт-Петербурге с 1 октября вступил в силу закон о курортном сборе. Он пока будет действовать в городе в пилотном режиме и составит 100 рублей в день для взрослых туристов старше 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

При этом до 1 апреля 2024 года ставка будет нулевой. На период до 31 декабря 2024 года будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Цель эксперимента — сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, пояснили в Смольном.

С 1 апреля 2024 года курортный сбор станет обязательным как для российских, так и для иностранных туристов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о переносе сроков введения курортного сбора в Санкт-Петербурге. Представители гостиничного бизнеса отнеслись к этому положительно, в то время как в целом идею сбора в городе восприняли скептически.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Курортному сбору дали отпуск».

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