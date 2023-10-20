По Белгородской области за 19 октября выпущено 108 снарядов и четыре дрона

ВСУ атаковали 19 октября Белгородскую область 108 снарядами и четырьмя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

В Валуйском городском округе зафиксировано 32 прилета из ствольной артиллерии в селе Карабаново. Пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи, она уже восстановлена.

В Грайворонском горокруге зафикисирован 21 прилет. По окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — шесть, по окраине села Козинка — три. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе зафиксировано 16 прилетов. По поселку Красная Яруга выпущено десять артиллерийских снарядов, по окраине села Теребрено — четыре, по окраине села Вязовое — два. Пострадавших и разрушений нет. Вячеслав Гладков отметил, что в Красной Яруге на разрушений на гражданских объектах.

В Борисовском районе зафиксировано 11 прилетов. По окраине села Богун-Городок выпущено девять минометных снарядов, по окраине хутора Лозовая Рудка — два. На окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском горокруге зафиксировано 11 прилетов. По МАПП «Шебекино», селам Середа и Белянка выпущено по три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка — два. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано десять прилетов из гранатомет по окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе зафиксировано семь прилетов. По селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу — один. Над селами Никольское, Ястребово и Варваровка система ПВО сбила по одному беспилотнику самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Александр Прытков

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