Из традиционалистов в банкроты

Активистам движения православных христиан «Сорок сороков» не удалось зарегистрировать партию, которая по замыслу создателей продвигала бы традиционные ценности. Свой отказ Минюст среди прочего обосновал тем, что среди учредителей нового политического объединения оказались люди, прошедшие процедуру банкротства, и им запрещено участвовать в управлении юрлицом. Патриоты уверены, что с ними поступили «хуже, чем с ларьком для шаурмы». С точки зрения власти нет никакого смысла создавать конкурента правящей партии, которая прекрасно работает на ниве традиционных ценностей, объясняет эксперт. Однако традиционалисты могут попробовать пойти в Конституционный суд или попытаться перерегистрироваться, считает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минюст отказал в регистрации партии традиционалистов России «За семью!», об этом в своем Telegram-канале сообщил ее председатель, основатель всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Главным основанием для отказа, следует из опубликованного им уведомления Минюста, стало то, что в отношении ряда учредителей новой партии (а Минюст толкует это понятие расширительно, считая таковыми всех участников учредительного съезда партии) была завершена процедура банкротства либо реализации имущества.

Между тем, напоминает ведомство, по закону гражданин, признанный банкротом, в течение трех лет с даты завершения соответствующей процедуры не вправе занимать должность в органах управления юрлица или иным образом участвовать в управлении им. Кроме того, у ряда участников съезда неправильно указаны паспортные данные (например, данные об органе, выдавшем документ), а у одного из них «сведения о фамилии, указанные в заявлении, не соответствуют данным, полученным по результатам межведомственного запроса, направленного в МВД».

Кроме того, на съезде сформированы сразу два руководящих органа партии — политсовет и исполком, что противоречит уставу партии.

Напомним, учредительный съезд партии «За семью!» прошел 25 марта в Москве. Ее председателем был единогласно избран основатель Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Кроме него в состав политсовета новой организации, в частности, вошли генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, Герой России Игорь Задорожный, военкор и волонтер Анастасия Михайловская. «За семью!» называет себя «народной партией Владимира Путина», считает своей миссией борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности и обещает добиваться улучшения демографической ситуации и благополучия многодетных семей. Слухи о причастности к созданию партии основателя телеканала «Царьград» и миллиардера Константина Малофеева ее учредители неоднократно опровергали.

Теперь в партии считают, что с традиционалистами поступили «как с ларьком для шаурмы» и даже хуже, чем с партией осужденного за экстремизм Алексея Навального «Россия будущего»: ей хотя бы дали три месяца на устранение недостатков. «Нас зарубили на основании не закона №95 "О политических партиях", а закона №129 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Видимо, очень сильно торопились и боялись, что после того, как мы за три месяца исправим недостатки, нам невозможно будет отказать. Даже в конце письма с отказом два идентичных абзаца скопировали. Вот как торопились»,— говорится в заявлении несостоявшейся партии.

Источник “Ъ” в политобъединении говорит, что там пока еще не решили, что будут делать дальше: оспаривать отказ Минюста или приступать к организации нового учредительного съезда. Решение будет принято после более детального изучения вопроса.

Партнер консалтингового бюро Т&М Гарегин Митин считает, что имеет смысл заниматься и тем и другим одновременно. Он отмечает, что претензии у Минюста возникли непосредственно к учредителям, так что здесь заведомо неисправимое нарушение: эти люди уже внесены в протокол съезда, и их оттуда не вычеркнуть. В то же время здесь явный конфликт между гражданским законодательством и законом о партиях. Запрет банкроту на создание юрлиц еще не означает, что гражданин автоматически должен быть ограничен и в реализации своих политических прав, и тут открывается прямая дорога в Конституционный суд, рассуждает эксперт.

Он вспоминает, что в нулевых годах был прецедент, когда партия была ликвидирована районным судом за нарушения, допущенные при регистрации налоговым органом. Однако развития такой подход не получил. Что касается ограничений для граждан в связи с банкротством, то их ввели не так давно — лет пять назад, напоминает он, причем активного партстроительства в эти годы не наблюдалось, так что соответствующей практики может просто не оказаться.

Последнее время российские власти сами взяли на вооружение риторику традиционных ценностей. Она даже должна войти в идеологический блок предстоящей президентской кампании.

«Но "За семью!" — проект, явно не согласованный и никому не нужный,— объясняет политолог Константин Калачев.— Многие думают, что могут основать партию, а потом прийти в администрацию и начать торговаться, но нет: у нас ничего не пущено на самотек, и если что-то будет создаваться, то на основании запроса власти и уж точно в тех нишах, которые пока не освоены,— тут можно вспомнить, как несколько лет назад появились партии экологов». Но при этом нет никакого смысла создавать конкурента партии власти, которая прекрасно работает на ниве традиционных ценностей, отмечает эксперт. Ситуация может измениться, только если вдруг возникнет потребность в широкой консолидации, но тогда придется вернуть и партийные блоки, добавляет он.

Анастасия Корня, Павел Коробов