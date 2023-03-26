К семье не без парторга

В Москве в субботу прошел учредительный съезд партии традиционалистов «За семью!», основанной активистами движения православных христиан «Сорок сороков». «За семью!» называет себя «народной партией Владимира Путина», своей миссией считает борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности и обещает добиваться улучшения демографической ситуации и благополучия многодетных семей. Слухи о причастности к новой структуре миллиардера Константина Малофеева ее основатели опровергли, заявив, что деньги на съезд собирали «в шапку», чтобы никто не мог влиять на политику «народной партии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кормухин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Кормухин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Движение «Сорок сороков», созданное в 2013 году композитором Андреем Кормухиным и боксером Владимиром Носовым, позиционирует себя как платформа для россиян православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Организация известна в том числе громкими акциями против фильма Алексея Учителя «Матильда», конфликтами с противниками строительства православного храма в парке «Торфянка» и борьбой против закона о домашнем насилии. Проверить движение на экстремизм предлагали депутат Госдумы Ирина Роднина, экс-депутаты Оксана Пушкина (обе — «Единая Россия») и Валерий Рашкин (КПРФ).

Учредительный съезд партии «За семью!» прошел в гостинице «Салют» на юго-западе Москвы, хотя поначалу был заявлен на территории Покровского женского монастыря на Таганке. Локацию организаторы изменили накануне, объяснив это «беспрецедентным давлением» со стороны «влиятельных чиновников 5-й и 6-й колонн», желающих помешать созданию «настоящей народной партии Владимира Путина». В чем это давление выражалось, активисты не уточнили, но переезд не помешал им собрать полный зал единомышленников, многие из которых приехали со своими большими семьями.

Съезд отрылся гимном России в исполнении дочери лидера движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина.

Семья у него тоже большая: девять детей и пятеро внуков, о чем он с гордостью сообщил собравшимся под шквал аплодисментов. «Нам говорили — не получится. Получилось!» — поприветствовал соратников господин Кормухин. По его словам, на съезд приехали делегаты из более чем 50 регионов России, которые выбрали руководящие органы партии, приняли устав и программу. Все готово к регистрации в Минюсте, констатировал Андрей Кормухин.

Своей миссией партия видит сохранение традиционных ценностей, главная из которых — семья, в идеале многодетная.

«Это все ради наших детей, ради наших семей, чтобы у них было большое будущее, чтобы они жили в прекрасной и независимой стране,— продолжил господин Кормухин.— Чтобы папа был папой, мама была папой»...

В зале повисла пауза, но оратор тут же поправился: «Чтобы мама была мамой, и чтобы жили они дружно и счастливо». Зал ответил смехом и аплодисментами. «Нам много палок в колеса вставляли и будут вставлять,— предупредил Андрей Кормухин.— Понятно, что не все будут рады возрождению России, не все будут рады, что Россия станет опять молодой, пассионарной, многодетной».

Уже этой осенью «За семью!» планирует участвовать в региональных выборах. Господин Кормухин напомнил, что члены «Сорока сороков» в 2021 году пытались выдвинуться в Госдуму от партии «Российский общенародный союз» (РОС), но «их не допустили (РОС не смог собрать необходимое для регистрации число подписей.— “Ъ”)». Теперь же за представительство в Думе поборется новая партия. А вот в президентской гонке 2024 года она участвовать не хочет и поддержит Владимира Путина, если он решит выдвигаться: «Мы любим нашего президента, мы уважаем его за то, что он всегда поддерживал традиционалистов,— пояснил позднее журналистам Андрей Кормухин.— Было бы странно, если бы меня выдвинули (в президенты.— “Ъ”). Мне нечего противопоставить человеку, против которого сейчас ополчился тот самый западный мир, который для нас из-за своих нетрадиционных ценностей — такие же сатанисты, как о них сказал наш президент».

«За семью!» не будет ограничиваться людьми одной национальности или вероисповедания: сторонниками могут стать все, кто стремится защищать традиционные ценности, подчеркнул Андрей Кормухин, отметив, что среди делегатов съезда есть представители Дагестана и Карачаево-Черкесии (закон о партиях запрещает их создание по признакам национальной или религиозной принадлежности.— “Ъ”). Но христианские атрибуты на съезде все же просматривались: собравшимся предлагались постные угощения, а среди выступивших был архимандрит Дорофей (Вечканов).

Господин Кормухин пояснил, что в Конституции русский народ объявлен государствообразующим, а большинство русских исповедуют православие.

В политсовет новой партии, помимо Андрея Кормухина (избран председателем), вошли, в частности, сооснователь «Сорока сороков» Владимир Носов, теле- и радиоведущая Анна Шафран, историк и публицист Леонид Решетников, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Крупенников и сын Андрея Кормухина Серафим, возглавляющий молодежное крыло «Сорока сороков». Члены политсовета обозначили основные направления, за которые намерены бороться: это повышение рождаемости, запрет абортов, рост благополучия многодетных семей, недопущение «цифрового концлагеря» и повторения «ковидобесия», уход от модели «общества потребления» и т. п.

На съезде также выступил не вошедший в руководящие органы экс-депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков, который, по его словам, «вылетел из Думы» именно за свои традиционалистские взгляды (осенью 2020 года его сняли с поста первого зампреда комитета по законодательству из-за критических высказываний в адрес коллег по фракции, в новый созыв депутат не переизбрался.— “Ъ”).

Он заявил, что Россия нуждается в проведении «специальной внутренней операции», то есть в очистке «в хорошем смысле» в кадровой, идеологической и духовно-нравственной сферах.

Создание партии «За семью!» экс-депутат назвал шагом как раз в этом направлении.

Организация учредительного съезда обошлась в 3 млн руб., которые собирали буквально «в шапку», рассказала делегатам госпожа Шафран. Сбор средств велся несколько месяцев, завершившись буквально накануне форума. Это, по убеждению организаторов, доказывает, что партия исключительно народная, и никакие чиновники и олигархи не имеют к ней отношения. Правда, в околополитических Telegram-каналах появилась информация, что к созданию партии «За семью!» причастен основатель «Царьграда» и миллиардер Константин Малофеев, который в 2019 году вступил в «Справедливую Россию», но через полгода из нее вышел, сославшись на предложение «работать во Всемирном русском народном соборе». Однако Анна Шафран эти слухи развеяла. «Это подлинная народная инициатива снизу,— написала она в своем Telegram-канале.— Мы осознанно не вступаем ни в какие отношения с кем бы то ни было, кто хотя бы даже теоретически мог бы попытаться влиять на политику партии и принимаемые ей решения. Это народная партия. Народная — и точка».

Впереди у партии «За семью!» работа по созданию отделений в 60 регионах (по закону партия должна иметь отделения не менее чем в половине субъектов РФ.— “Ъ”), в том числе новых, сообщил на съезде Андрей Кормухин. Но называть присоединенные территории «новыми землями» партийцам не нравится, потому что земли это «исконно русские», и партия будет бороться за такое определение.

«Работайте, братья и сестры,— напутствовал господин Кормухин новоиспеченных политиков.— С Богом, в добрый путь! Аминь!» Под шквал аплодисментов и скандирование «За семью!» новая партия борцов за традиционные ценности была объявлена состоявшейся.

Елена Рожкова