Нескольких подозреваемых по делу «азербайджанской мафии» арестовали в Петербурге

Петербургские суды избрали меры пресечения четверым молодым людям, которые подозреваются в причастности к делу «азербайджанской мафии». Трое из них — несовершеннолетние, уточнили в объединенной пресс-службе судов города.

Сперва заседание прошло в Красносельском районном суде. Оно коснулось фигуранта уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двоих братьев заключили под стражу до 17 декабря. На заседании сторона защиты и сам несовершеннолетний просили заменить арест на присмотр за обвиняемым: отец подсудимого отметил, что сможет обеспечить подобающее поведение сына. Однако суд им отказал.

Подозреваемому по другой статье — «возбуждение ненависти и вражды» (ст. 282 УК РФ) избрали аналогичную меру пресечения в Московском райсуде. Как и другие процессы, заседание проходило в закрытом режиме.

По 282-й статье также арестован 18-летний Сеймур Мухтаров. По данным следствия, подозреваемый и другие неустановленные лица у ТРЦ «Континент» около станции метро «Звездная» призывали к применению насилия в отношении группы лиц по признакам национальности и происхождения «русские», а также нападали на прохожих, снимая происходящее на камеру, и после размещали ролики в Telegram-канале «Жизнь бродяги».

В Петербурге возбудили сразу несколько уголовных дело после того, стало известно о выходках юных трэш-блогеров в Московском районе города. В материалах дела говорится, что подростки совершали нападения на прохожих. Полиция задержала подозреваемых и установила, что у этой группы есть последователи, которые занимались подобными вещами.

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