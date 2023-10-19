Полиция установила новые обстоятельства в деле «азербайджанской мафии»

Полиция Санкт-Петербурга установила новые обстоятельства в деле по действиям «азербайджанской мафии», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что в городе была еще одна группа подростков, которая совершала нападения на прохожих и снимала это на камеру. В последующем они направляли ролики в Telegram-канал, из-за которого следствие возбудило несколько уголовных дел.

«В результате дальнейшего расследования полицейские установили пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет, предположительно причастных к противоправным действиям, которые совершали под видеозапись»,— говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Подозреваемых в совершении правонарушений передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. По словам одного из допрошенных подростков, блогер Турал предложил нападать на граждан и создавать с помощью этого контент. Другой задержанный признал, что нападения совершались толпой, чаще всего жертвами становились те, кто не мог дать отпор злоумышленникам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГСУ Следственного комитета по Петербургу возбудил еще одно уголовное дело в отношении подростков, которые совершали нападения на прохожих, по статье о возбуждении ненависти и вражды.

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