В Севастополе объявили воздушную тревогу, Крымский мост закрыт
В Севастополе объявили воздушную тревогу, предупреждающую об опасности ракетного удара, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Общественный транспорт прекратил работу. Жителям города рекомендовано покинуть улицы и отправиться в ближайшие укрытия.
Также, по информации оперштаба Республики Крым, приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Крым и Севастополь. В конце сентября ракетой был поражен штаб Черноморского флота.
В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили пять ракет, погиб один военнослужащий. Затем ведомство уточнило, что он пропал без вести.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».