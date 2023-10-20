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Коммерсантъ FM
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В Севастополе объявили воздушную тревогу, Крымский мост закрыт

В Севастополе объявили воздушную тревогу, предупреждающую об опасности ракетного удара, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Общественный транспорт прекратил работу. Жителям города рекомендовано покинуть улицы и отправиться в ближайшие укрытия.

Также, по информации оперштаба Республики Крым, приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Крым и Севастополь. В конце сентября ракетой был поражен штаб Черноморского флота.

В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили пять ракет, погиб один военнослужащий. Затем ведомство уточнило, что он пропал без вести.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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