Экс-министра здравоохранения Ростовской области заключили под стражу

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская арестована на полгода, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Решение об аресте принял Кущевский районный суд Краснодарского края, в котором с июля 2022 года рассматривается уголовное дело Татьяны Быковской о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В суде отказались подтвердить или опровергнуть информацию об изменении меры пресечения, сославшись на отсутствие пресс-секретаря.

«Татьяна Быковская заключена под стражу на полгода, ее заместитель Станислав Беседовский, также обвиняемый по этому уголовному делу,— на три месяца»,— рассказал источник.

По его данным, об изменении меры пресечения ходатайствовал прокурор. Он обосновал необходимость отправки бывших чиновников в СИЗО тем, что они снова работают в системе здравоохранения региона и могут оказывать давление на врачей, проходящих свидетелями по уголовному делу.

Татьяну Быковскую и Станислава Беседовского обвиняют в том, что в 2018 году они создали условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б.

Рассмотрение дела перенесли в другой регион из-за опасений, что в Ростовской области у Татьяны Быковской есть связи в госструктурах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шприцы не туда воткнули».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону