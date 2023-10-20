Суды удовлетворили 60% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в I полугодии

60% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности были удовлетворены судами за первые шесть месяцев 2023 года. На статистику судебного департамента Верховного суда РФ обратил внимание руководитель группы практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Леонид Барков на конференции «Ъ» «Банкротство-2023».

«Привлекает внимание огромное количество удовлетворяемых заявлений о привлечении к (субсидиарной.— "Ъ") ответственности… Учитывая то, насколько суровой является субсидиарная ответственность, от которой невозможно освободиться, важно понимать, какие есть возможности для защиты у контролирующих лиц»,— сказал господин Барков.

По данным судебного департамента Верховного суда РФ, всего в первом полугодии было рассмотрено 3240 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности. 1949 из них были удовлетворены (около 60,2%).

В последние годы доля удовлетворяемых заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности растет. По итогам 2022 года было удовлетворено 59,5% заявлений.

Леонид Уварчев