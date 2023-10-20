Автопродажи в ЕС выросли по итогам трех кварталов на 16,9%

За первые девять месяцев нынешнего года в ЕС было продано 7,94 млн автомобилей, следует из отчета Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее европейский авторынок все еще далек от доковидных показателей: в 2019 году за три квартала было реализовано около 10 млн машин.

В сентябре в ЕС было продано 861 тыс. автомобилей, что на 9,2% превышает показатель прошлого года. Это уже 14-й месяц роста продаж подряд.

Лидируют на рынке по-прежнему авто с бензиновыми двигателями, на них приходятся 34,1%, что, впрочем, заметно ниже прошлогодней доли 35,3%. В сентябре в ЕС было продано 293,9 тыс. таких автомобилей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году.

Вторым по популярности выбором у покупателей остаются гибридные авто, чьи продажи выросли по сравнению с сентябрем 2022 года на 30,5%, до 235,3 тыс. Доля таких автомобилей от общего спроса составляет 27,3%.

Электромобили третий раз в нынешнем году обошли по популярности у покупателей автомобили на дизельном двигателе. В сентябре продажи электромобилей выросли на 14,3% по сравнению с прошлым годом, до 127,1 тыс. А их доля на рынке достигла 14,8%. Продажи дизельных авто упали на 12,5%, до 109,7 тыс., а их доля на рынке по итогам сентября — 12,7%.

Кирилл Сарханянц