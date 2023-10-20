Песков счел неприемлемыми слова Байдена, назвавшего Путина тираном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику Владимира Путина и действия движения «Хамас». Накануне Джо Байден назвал Владимира Путина тираном и заявил, что США не позволят победить таким, как он, а также «террористам "Хамаса"».

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента»,— сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова Байдена.

Накануне президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам. Он заявил, что США обязаны помогать Израилю и Украине в противостоянии с «Хамас» и Россией. По его словам, «Хамас» и Владимир Путин представляют разного рода угрозы, но их объединяет стремление «полностью уничтожить соседнюю демократию».

«Мы не можем и не позволим победить террористам, таким как Хамас, и тиранам, таким как Путин. Я отказываюсь позволить этому случиться»,— заявил Джо Байден. Он также предостерег власти Израиля от повторения ошибок, которые, по его мнению, США допустили после 11 сентября 2001 года.

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Анастасия Ларина