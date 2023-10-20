Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

Умер Альви Каримов, бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова. Ему было 73 года. О его смерти сообщил «Грозный-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

«Для меня он прежде всего был выдающимся сыном чеченского народа, который с первых дней показал себя преданным и верным соратником моего любимого отца, нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram. По его словам, в последние годы Альви Каримов тяжело болел.

Альви Каримов был корреспондентом «РИА Новости» и «Интерфакса» на Северном Кавказе. В 2000 году он стал помощником главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и был им до гибели первого президента Чечни в 2004 году.

Должность пресс-секретаря Рамзана Кадырова Альви Каримов занимал с 2009 по 2020 год, после чего глава Чечни отправил его на «заслуженную пенсию». Будучи пресс-секретарем главы Чечни, в 2017 году Альви Кримов заявил, что Рамзан Кадыров является самым главным правозащитником.

«Грозный-информ» пишет, что в период активных военных действий в конце 1999 — начале 2000 годов в Чечне Альви Каримов был единственным журналистом, передававшим информацию о событиях в Грозном. Он был тяжело ранен 27 декабря 2002 года при теракте перед зданием Дома правительства Чечни. Награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

Анастасия Ларина