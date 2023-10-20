Ремонт поднимает планки

Материалы для ремонта с лета подорожали на 10-40%, об этом “Ъ FM” рассказали аналитики и участники рынка. По данным консалтинговой группы GRM, за последние три месяца лакокрасочные изделия выросли в цене на 42%, а отделка и продукция из дерева — на 14% по сравнению с маем-июлем 2023-го. В Ozon “Ъ FM” сообщили, что продажи в категории «Мебель» с начала осени увеличились на 15% в штуках и на 18% — в деньгах. При этом в «Яндекс. Маркете» роста стоимости в этой категории не отмечают. По их данным, в августе-сентябре цены, наоборот, снизились, например, шкафы подешевели в полтора раза. Собеседники “Ъ FM” считают, что товару, который уже лежит на складах, подорожание вряд ли грозит. С подробностями — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совсем недавно москвичка Полина стала обладательницей квартиры в новостройке. Однако радость от покупки была скоротечной. По словам девушки, счастливый момент нарушили подсчеты итоговой стоимости обустройства дома:

«Полностью готовый ремонт обойдется нам в 1,7 млн руб., и это без учета рабочей силы, потому что на этом мы хотим значительно сэкономить.

Планируем сами положить плитку в ванной комнате, поклеить обои в квартире и настелить пол. Только на кухонный гарнитур уйдет около 450 тыс. руб., и это без учета бытовой техники».

С началом ремонта действительно стоит поторопиться. По данным консалтинговой группы GRM, к концу года отделочные материалы подорожают на 15-20%.

К мебели это также относится, учитывая ослабление рубля и рост стоимости логистики, рассказал гендиректор компании «Каширский двор» Борис Сидоров: «Мебель, кухни, ламинат немножко подросли в цене где-то на 7-12%.

Теперь очень многие гонятся не за брендами, а за наличием тех или иных товаров, и покупают то, что есть на складе. Это очень ярко выраженная тенденция, процентов 70 сейчас покупок производится именно с поставкой до трех дней».

Магазины с премиальной мебелью и материалами для отделки решили проблему с колебаниями валют по-другому. По словам собеседников “Ъ FM”, они выставляют цены на товары в долларах или евро, а оплату принимают в рублях, только пересчитывают прямо в день покупки по текущему курсу.

Сейчас даже обеспеченные россияне обращают внимание больше не на бренд, а на стоимость, что иногда заставляет их отдавать предпочтение не европейским производителям, подчеркивает дизайнер интерьеров Владимир Кот:

«Цены очень выросли, и клиенты в связи с этим немножко ужались. В проекте, который я сейчас заканчиваю, мои клиенты планировали купить стулья на кухню от итальянского производителя. Когда мы стали считать их стоимость в рублях, то получилось очень дорого. И я нашел альтернативу — российскую мебель по цене раз в десять дешевле, которая по дизайну и по стилю очень похожа на итальянскую».

Подорожание не обошло стороной также сантехнику и электронику, добавляет Владимир Кот: «По моим подсчетам, в течение года цены выросли где-то на 15-30%. Я имею в виду унитазы, раковины и ванны. То же касается и бытовой техники.

В основном мы сейчас работаем с китайцами, и цены у них тоже растут. Об этом говорят и сами продавцы, которые ссылаются на изменившийся курс валют».

Единственное, что по словам собеседников “Ъ FM” пока не подорожало из-за ослабления рубля — это рабочая сила. По данным портала «Авито», спрос на услуги категории «Ремонт и отделка» увеличился на 76% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Но средняя стоимость таких услуг не выросла. Правда, эксперты подчеркивают, что все зависит от сложности работ и иногда даже от стоимости материалов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская