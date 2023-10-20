Курс доллара упал ниже 96 рублей, евро ниже 102 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 96 руб. впервые с 25 сентября. По состоянию на 11.18 курс расчетами «завтра» падал на 1,14 руб., до 95,91 руб./$. Юань снижался на 17 копеек, до 13,06 руб., евро — на 1,36 руб., до 101,44 руб./€

По мнению аналитиков, укрепление рубля связано с решением властей обязать некоторые группы экспортеров продавать валюту на открытом рынке. Президент Владимир Путин говорил, что для российского бюджета нужен курс «чуть-чуть пониже».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Рубль опирается на конъюктуру».

Анастасия Ларина