Курс доллара. Прогноз на 19–20 октября

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Мы по-прежнему ожидаем определенного укрепления рубля в зоне 96 руб./$ Мы сохраняем свой прогноз до конца этой недели по паре доллар/рубль в диапазоне 97–98 руб./$. В отсутствие новых факторов влияния на валютный курс волатильность в валютной паре снизилась. Участники рынка по-прежнему ожидают выхода экспортеров на рынок для реализации валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов в налоговый период. Но этот фактор должен будет оказать поддержку российской валюте ближе к концу октября. Поэтому мы по-прежнему ожидаем определенного укрепления рубля в зоне 96 руб./$. Ждем решения в пятницу по ставкам по кредитам сроком на один год и на пять лет от китайского регулятора. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от правительства КНР, что должно будет оказать позитивное влияние на финансовые рынки.

Денис Буйволов,

аналитик Попытки рублевого укрепления в ближайшее время могут стать более убедительными Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 95−98 руб./$. Попытки рублевого укрепления в ближайшее время могут стать более убедительными на фоне приближения налогового периода. Поддержкой нацвалюте также выступает подъем нефтяных котировок, реагирующих на эскалацию арабо-израильского конфликта. Впрочем, этот же фактор провоцирует уход от риска на фондовых рынках и, соответственно, укрепление глобального доллара. Индекс американской валюты DXY вернулся выше 106 пунктов и курсирует недалеко от годовых максимумов.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ориентир по курсу рубля на конец недели 95−97 руб./$ Реализация указа о введении обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров, высокие цены на нефть и приближение налогового периода будут способствовать увеличению предложения валюты со стороны экспортеров и, как следствие, восстановлению позиций рубля. В этот раз бизнес получает возможность в октябре-ноябре оплатить по льготной ставке разовый налог на сверхприбыль. Ориентир по курсу рубля на конец недели 95−97 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления ЦБ сохраняет жесткую риторику в отношении перспектив денежно-кредитной политики Рубль стабилизировался после решения властей более тщательно контролировать операции экспортеров с валютой. Привлекательность новых волн спекулятивных стратегий против рубля вновь ограничена рисками более решительных мер в части поддержки рубля. ЦБ сохраняет жесткую риторику в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Вместе со стабилизацией рубля это может служить поддержкой, увеличивая привлекательность вложений в национальной валюте. Стоит также отметить и фактор налогового периода. Объем основных платежей в октябре оценивается в 3,2 трлн руб. что является максимальным уровнем в текущем году.