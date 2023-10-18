Курс доллара. Прогноз на 19–20 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На текущей неделе волатильность на валютном рынке снизилась. По итогам торгов среды курс доллара США на Московской бирже составил 97,38 руб./$, что только на 14 коп. выше значений пятницы. Аналитики связывают происходящее с решением властей обязать некоторые группы экспортеров продавать валюту на открытом рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|96.00-99.00
|Экспобанк
|97.00-98.00
|Банк Зенит
|98.00
|«БКС Мир инвестиций»
|95.00-99.00
|ПСБ
|95.00-97.00
|Консенсус-прогноз *
|97.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Мы по-прежнему ожидаем определенного укрепления рубля в зоне 96 руб./$
Мы сохраняем свой прогноз до конца этой недели по паре доллар/рубль в диапазоне 97–98 руб./$. В отсутствие новых факторов влияния на валютный курс волатильность в валютной паре снизилась. Участники рынка по-прежнему ожидают выхода экспортеров на рынок для реализации валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов в налоговый период. Но этот фактор должен будет оказать поддержку российской валюте ближе к концу октября. Поэтому мы по-прежнему ожидаем определенного укрепления рубля в зоне 96 руб./$. Ждем решения в пятницу по ставкам по кредитам сроком на один год и на пять лет от китайского регулятора. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от правительства КНР, что должно будет оказать позитивное влияние на финансовые рынки.
Попытки рублевого укрепления в ближайшее время могут стать более убедительными
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 95−98 руб./$. Попытки рублевого укрепления в ближайшее время могут стать более убедительными на фоне приближения налогового периода. Поддержкой нацвалюте также выступает подъем нефтяных котировок, реагирующих на эскалацию арабо-израильского конфликта. Впрочем, этот же фактор провоцирует уход от риска на фондовых рынках и, соответственно, укрепление глобального доллара. Индекс американской валюты DXY вернулся выше 106 пунктов и курсирует недалеко от годовых максимумов.
Ориентир по курсу рубля на конец недели 95−97 руб./$
Реализация указа о введении обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров, высокие цены на нефть и приближение налогового периода будут способствовать увеличению предложения валюты со стороны экспортеров и, как следствие, восстановлению позиций рубля. В этот раз бизнес получает возможность в октябре-ноябре оплатить по льготной ставке разовый налог на сверхприбыль. Ориентир по курсу рубля на конец недели 95−97 руб./$.
ЦБ сохраняет жесткую риторику в отношении перспектив денежно-кредитной политики
Рубль стабилизировался после решения властей более тщательно контролировать операции экспортеров с валютой. Привлекательность новых волн спекулятивных стратегий против рубля вновь ограничена рисками более решительных мер в части поддержки рубля. ЦБ сохраняет жесткую риторику в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Вместе со стабилизацией рубля это может служить поддержкой, увеличивая привлекательность вложений в национальной валюте. Стоит также отметить и фактор налогового периода. Объем основных платежей в октябре оценивается в 3,2 трлн руб. что является максимальным уровнем в текущем году.
Против рубля продолжает выступать отток капитала, а также дисбаланс импорта и экспорта
Российский рубль показывает относительное укрепление своих позиций на Московской бирже. В качестве поддержки ему выступают нефтяные цены, а также старт подготовки к очередному налоговому периоду, в рамках которого может вырасти объем иностранной валюты на рынке. При этом в силу многих факторов заметного роста национальной валюты ожидать не стоит. По-прежнему в центре внимания — эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая держит в напряжении мировой рынок. Против рубля продолжает выступать отток капитала, а также дисбаланс импорта и экспорта. Внимание аналитиков также сконцентрировано на риторике предстоящего выступления главы ФРС США и на акцентах, которые Джером Пауэлл расставит в теме дальнейшей траектории движения ставок и ДКП.