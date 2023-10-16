Рубль опирается на конъюктуру

Рубль торгуется в районе 97,5 руб. за доллар. 16 октября экспортеры начали продавать валютную выручку, и укрепление национальной валюты будет плавным, соглашаются экономисты. А правительство обсуждает еще одну меру, выяснил “Ъ”, курсовые пошлины могут привязать к мировым ценам. Если цена на экспортный товар упадет ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Существенной поддержке рублю это не окажет, уверен главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко:

«Первая реакция была, когда курс спустился со 101 руб. за доллар до текущих уровней. Сейчас мы должны увидеть функциональное влияние, исходя из тех физических потоков, которые ожидаются с репатриацией валютной выручки и в рамках ее увеличенного объема продаж. Не стал бы предполагать, что это будет существенное укрепление, скорее, постепенное. В лучшем случае упремся в значение ближе к 90 руб.».

Ранее Владимир Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс чуть ниже нынешнего. Он отметил, что «если бы все было нормально», то и указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки не было бы. Сможет ли рубль, наконец, от оторваться от отметки в 100 руб. за доллар? Директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков считает, что как минимум ослабления российской валюты на этой неделе не будет:

«Можно ожидать определенного укрепления рубля, но связанного не с продажей валюты, не с предпринимаемыми действиями, а все-таки с той реакцией рынка, которая должна последовать. И покупку валюты многие участники сейчас будут откладывать как раз в рамках ожидаемого притока ликвидности.

Что касается продажи, думаю, мы сейчас не увидим резкого роста объемов. Калибровка текущего рынка будет проходить в ближайшие несколько недель. И не стоит забывать, все-таки приток валютной выручки от более высоких цен на нефть планировался даже вне предпринимаемых действий, и в этом отношении конъюнктура сейчас на стороне рубля».

На рынке пока нет фундаментальных факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля, напротив, спрос на валюту по-прежнему высок. Так что если ослабление рубля и удастся задержать, то разве что на несколько месяцев, считает доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов:

«Решение властей установить обязательную норму продажи валютной выручки, конечно, оказало влияние на рубль, но это скорее психологический эффект. На российские счета будет зачисляться 80% валютной выручки, из них 90% продаваться. Простое арифметическое действие позволяет увидеть, что 72% того, что получают экспортеры, будет реализовано на внутреннем рынке таким образом. При этом еще в августе отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров составило 72%. Этот показатель был достигнут в августе.

Сейчас речь идет о том, чтобы установить минимальную планку, которая поднимет средний уровень продажи с 72% до более высокой величины. Непосредственно конкретизация уровня продажи в конце прошлой недели прибавила лишь десятые процента к курсу рубля. И существенных предпосылок для укрепления с текущих уровней нет.

Сохраняется прогнозируемый диапазон — это 90-100 руб. за доллар до конца 2023 года. Но здесь большее влияние будут оказывать меры, предпринятые ЦБ. Не будем забывать об отложенном влиянии повышения ставки, отказа от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, введения также новых экспортных пошлин, привязанных к курсу. Все это будет с определенным лагом позволять рублю, если не укрепляться, то хотя бы быть стабильным».

Аналитики не исключают и дальнейших мер от Центрабанка: он уже трижды повышал ключевую ставку за последние месяцы и не исключено, что сделает это и на следующем заседании через две недели.

Инфляция в сентябре превысила 6% в пересчете на год. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция по итогам года будет в диапазоне 6-7%, а целевого показателя в 4% Банк России достигнет к декабрю 2024-го.

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Даниил Бабкин, Иван Корякин