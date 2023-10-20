В Зеленодольске планируют построить элеватор с суммой инвестиций в 3 млрд рублей

Компания «Свияжск-Зернопродукт» построит на территории Зеленодольска современный элеватор для хранения и обработки зерновых и масличных культур. Для этих целей организации дадут льготный заем на 1 млрд руб. от ВЭБ. РФ. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Элеватор построят на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Там будут хранить 122 тыс. тонн зерна. Большую часть продукции планируют экспортировать в Иран, Сирию, Африку, Азербайджан и другие страны Ближнего Востока.

Всего для реализации проекта привлекут порядка 3 млрд руб. инвестиций. Будет создано свыше 80 рабочих мест. Первые партии зерна, как отмечается, будут приняты уже в следующем году. А в третьем-четвертом кварталах 2025 года проект выйдет на полную мощность.

"Ъ-Казань"