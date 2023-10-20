Новосибирские застройщики сдали 1,15 млн кв. метров жилья за январь-сентябрь

За первые девять месяцев 2023 года в Новосибирске сдано 1,15 млн кв. м жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 октября начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

По его данным, план, поставленный на 2023 год перед строительным комплексом Новосибирска, составляет 1,3 млн кв. м. «Нет сомнений, что плановые показатели мы выполним»,— сказал господин Кондратьев.

В этом году городские власти намерены завершить расселение жилья, признанного аварийным к 1 января 2017 года. В частности, в 2023 году будет расселено 94 аварийных дома.

По данным мэрии Новосибирска, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию 1,23 млн кв. м жилья.

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Валерий Лавский