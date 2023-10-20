В Краснодаре началось строительство приюта для бездомных животных

В Краснодарском поселке Березовом началось строительство приюта для бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

В настоящее время идут подготовительные работы. На первом этапе строительства подрядчик «КубаньЭнергоСтройРемонт» обустроит основания вольеров и фундамент зданий, проложит инженерные сети и установит забор.

«В следующем году здесь появятся площадки для выгула собак, вольеры, автомобильная стоянка и административные корпуса. Все здания и сооружения будут размещены с учетом санитарных и противопожарных норм»,— говорится в сообщении.

Завершение строительства запланировано на лето 2024 года. Проектом предусмотрено размещение 228 вольеров, стационар, склад и другие помещения. В приюте выловленных бродячих животных будут содержать на протяжении 26 дней. За это время их вылечат, стерилизуют и чипируют. Если за указанное время для «постояльцев» приюта не найдут хозяина, животных будут выпускать обратно на улицы.

Анастасия Донскова

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