Приют для бездомных собак в Краснодаре построят к лету 2024 года

Приют для бездомных животных в Краснодаре планируют построить к лету 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Учреждение появится на улице имени Скульптора Коломойцева, 30, в поселке Березовом. Подрядчиком строительства определена компания «КубаньЭнергоСтройРемонт».

«Будем контролировать все этапы строительства этого важного для краевого центра объекта»,— говорится в сообщении.

Согласно данным портала ЕИС в сфере закупок, строительство приюта обойдется в 191,2 млн руб. Средства выделят из городского бюджета. В итоге объект будет включать 228 вольеров, площадки для выгула, стационар, склад, душевую и другие помещения.

Приют будут использовать для содержания животных в течение 26 дней. За это время собак вакцинируют и стерилизуют. После передержки собак будут чипировать и возвращать в привычную среду обитания.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Бенефициаром является Светлана Мамий. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. Выручка компании в 2022 году составила 652 млн руб., чистая прибыль — 431 млн руб.

Анастасия Донскова

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