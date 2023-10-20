Житель Ленобласти задержан за расчленение собственного сына

В Ленинградской области заключен под стражу 63-летний мужчина, обвиняемый в убийстве и расчленении собственного сына.

Как сообщает 78.ru, трагедия произошла в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти. В ходе бытовой ссоры после совместного распития спиртного обвиняемый нанес своего 36-летнему наследнику четыре смертельных удара ножом в сердце.

После этого мужчина расчленил тело в ванной, погрузил его по частям в машину и поехал выбрасывать в реку Перовку. При этом останки погибшего оказались, в том числе, разбросаны на федеральной трассе «Скандинавия» на участке Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство). Подозреваемый помещен в СИЗО. Свою вину он полностью признал. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет колонии.

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