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Коммерсантъ FM
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Shafaq news: военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»

Военная база Айн аль-Асад, где дислоцированы военные США, была обстреляна из систем залпового огня «Град», сообщает иракское агентство Shafaq news со ссылкой на источник в силовых структурах. Информации о пострадавших нет.

База расположена на западе Ирака. По данным агентства, были быстро мобилизованы силы безопасности, которые временно перекрыли въезды и выезды из района Аль-Багдади в провинции Аль-Анбар. Reuters пишет, что на территории базы были слышны несколько взрывов.

Телеканал Al-Mayadeen передает, что ответственность на себя взяло Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США «находятся в процессе расследования произошедших в последнее время нападений» на американские базы и причастных к этим инцидентам сторон. Подробности он не привел.

Лаура Кеффер

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