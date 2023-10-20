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Коммерсантъ FM
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Приложение Тинькофф-банка пропало из App Store

Приложение Тинькофф-банка для хранения документов DocStorage пропало из магазина приложений Apple для iOS. О появлении приложения в App Store банк сообщил вчера, 19 октября.

На момент написания новости ссылка на скачивание приложения, размещенная «Тинькофф» в Telegram, не работает. Найти приложение вручную в App Store тоже нельзя.

Приложения Тинькофф-банка стали недоступны в App Store в марте после того, как банк подпал под санкции Евросоюза. В августе приложение также удалили из Google Play. Помимо «Тинькофф» из магазина AppStore также пропали приложения нескольких других российских банков, в том числе «Сбера», ВТБ и Альфа-банка.

Подробности — в материале «Ъ FM» «AppStore почистил приложения».

Лаура Кеффер

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