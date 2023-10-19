Приложение Тинькофф-банка появилось в App Store

Приложение Тинькофф-банка стало вновь доступно в официальном магазине приложений Apple для iOS. По ссылке, представленной в Telegram-канале кредитной организации, предлагается скачать приложение для хранения документов DocStorage. Однако, как убедился «Ъ», после скачивания пользователи получают доступ к традиционному сервису «Тинькоффа».

«Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на "Айфоне" или другом iOS-устройстве»,— говорится в сообщении в Telegram.

Приложения «Тинькоффа» стали недоступны в App Store в марте 2023 года после санкций Евросоюза. Помимо «Тинькофф» из магазина AppStore также пропали приложения многих других российских банков, например «Сбера», ВТБ и Альфа-банка.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «AppStore почистил приложения».