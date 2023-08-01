Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приложение Тинькофф-банка удалено из Google Play

Мобильное приложение Тинькофф-банка недоступно для скачивания в Google Play. Доступ к приложениям «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл» пока не ограничен.

«Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме. Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель Тинькофф на встрече для получения банковской карты или другого продукта»,— говорится в сообщении Telegram-канала банка.

20 июля Тинькофф-банк подпал под санкции США и Канады. Гражданам и юрлицам этих стран запрещено вести бизнес с российским банком. Согласно лицензии американской OFAС, операции с подпавшими под санкции банками, включая Тинькофф-банк, разрешены до 18 октября. После введения канадских и американских санкций выпущенные банком карты UnionPay перестали работать за границей, находящимся за рубежом клиентам в Тинькофф-банке посоветовали снимать наличные деньги.

Приложения банков «Тинькофф» также пропали из AppStore. В компании говорили, что приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».

О последствиях санкций — в публикации «Ъ FM» «Переводам прокладывают путь».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...