Приложение Тинькофф-банка удалено из Google Play

Мобильное приложение Тинькофф-банка недоступно для скачивания в Google Play. Доступ к приложениям «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл» пока не ограничен.

«Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме. Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель Тинькофф на встрече для получения банковской карты или другого продукта»,— говорится в сообщении Telegram-канала банка.

20 июля Тинькофф-банк подпал под санкции США и Канады. Гражданам и юрлицам этих стран запрещено вести бизнес с российским банком. Согласно лицензии американской OFAС, операции с подпавшими под санкции банками, включая Тинькофф-банк, разрешены до 18 октября. После введения канадских и американских санкций выпущенные банком карты UnionPay перестали работать за границей, находящимся за рубежом клиентам в Тинькофф-банке посоветовали снимать наличные деньги.

Приложения банков «Тинькофф» также пропали из AppStore. В компании говорили, что приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».

О последствиях санкций — в публикации «Ъ FM» «Переводам прокладывают путь».

Лаура Кеффер