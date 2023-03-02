AppStore почистил приложения

Приложения «Тинькофф» исчезли из магазина AppStore. Пользователи iPhone больше не могут устанавливать и обновлять на своих устройствах не только сам онлайн-банк, но еще и брокерский сервис «Инвестиции». При этом владельцам смартфонов на базе Android пока доступна установка этих программ. В самом Тинькофф-банке призвали клиентов «сохранять спокойствие». Все установленные приложения продолжат работать. В крайнем случае можно проводить операции в личном кабинете на сайте кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помимо «Тинькофф» в магазине AppStore недоступны приложения многих других российских банков. В прошлом году оттуда удалили сервисы «Сбера», ВТБ и Альфа-банка. Но они находятся под санкциями США, а «Тинькофф» на прошлой неделе попал лишь под ограничения Евросоюза. Впрочем, это достаточное основание для Apple, чтобы исключить сервисы из магазина, поясняет руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова:

«У Apple достаточно строгая система по заведению приложений в магазин. Требуется создание аккаунта разработчика продуктов и регистрация в системе Apple Developer Program. Для этого в обязательном порядке оформляется определенный ID, который связывается с юрлицом или физлицом, являющимся разработчиком того или иного программного обеспечения.

В данном случае, вероятнее всего, соответствующий ID был оформлен на какую-то европейскую структуру Тинькофф-банка или под европейский адрес. Возможно, именно это стало причиной, по которой приложение снесли из App Store до того, как банк попал в SDN-лист, поскольку не обязательно быть субъектом американских санкций для того, чтобы Apple Developer Program отозвала разрешение на размещение в данной программе. Достаточно, чтобы действующие ограничения в отношении лица не позволяли дальше в безопасном ключе монетизировать использование приложения».

В Тинькофф-банке пообещали в ближайшее время рассказать клиентам, как безопасно скачать приложение. Тем временем в интернете уже появились необходимые инструкции. С их помощью можно установить программу, например, на новый телефон. Но для этого сервис банка должен быть на старом устройстве. Так что серьезных проблем у пользователей возникнуть не должно, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

К тому же он не исключает, что сам Тинькофф-банк может выложить в магазин дублирующее приложение, но под другим названием: «Так как это не первый случай, уже понятно, как все это происходит и отражается на клиентах. Опыт "Сбера", Альфа-банка в том числе показывает, что доступ через личные кабинеты — более архаичный способ, но он рабочий с точки зрения функционала и даже, наверное, с точки зрения скорости.

Понятно, что очень важно, сколько кликов нужно сделать для того, чтобы пользоваться функциями, которые были в приложении. Может быть, через сайт увеличивается этот самый клиентский путь, но не драматично. С большой вероятностью могут появиться дублирующие приложения — другие банки делали так же. Возможно, их потом удалят из AppStore, но они продолжат работать.

Клиенты будут ждать официального дубля от "Тинькофф", но на этом могут появиться и мошеннические продукты. Из-за исчезновения приложения может произойти отток клиентов. В случае с другими банками было именно так, но в пределах погрешности. Тут отток может оказаться больше, потому что удобство было одной из ключевых ценностей. Приложение "Тинькофф" для инвесторов удобное. С другой стороны, сайт с какими-то оговорками, возможно, позволит предоставить такой же функционал и удобство».

2 марта утром, после того, как появились сообщения об удалении приложения Тинькофф-банка, акции головной структуры — TCS Group — рухнули почти на 10%. Позже падение замедлилось до 2%, и сейчас бумаги торгуются на отметке примерно 2,5 тыс. руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов