Геройство списали на эмоции

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев (фракция «Единая Россия») извинился за то, что осудил главу Чечни. В четверг на заседании Госсовета он задался вопросом: «В каком правовом поле мы сегодня живем?» — и привел в пример, как Рамзан Кадыров объявил своего сына Адама «героем всех мусульман» после избиения им обвиняемого в поджоге Корана Никиты Журавеля. Другие депутаты слова Азата Хамаева не стали комментировать. Но уже вечером отреагировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что высказывание депутата было «личным мнением» и «не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики». Сам господин Хамаев оправдался тем, что поддался эмоциям. Запись заседания Госсовета была удалена из аккаунтов парламента в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Заявление с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова прозвучало на сессии Госсовета во время обсуждения татарстанского законопроекта о патриотическом воспитании граждан. Член фракции «Единой России» Азат Хамаев вышел к трибуне с блокнотом, где у него были подготовлены тезисы выступления. Видно было, что депутат волновался. Он сразу предупредил, что это будет «личное субъективное мнение и видение сегодняшней ситуации в РФ». Господин Хамаев добавил, что является «беспартийным» и до этого советовался с коллегами, «выступать или не выступать». «Но хочу несколько в другом ракурсе представить сегодняшнюю ситуацию»,— сказал он.

Порассуждав о патриотизме, истории страны, семье, Азат Хамаев решил перейти к «проблемным вопросам».

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы сегодня живем?» — сказал он.

Депутат решил привести «пример такого вопроса, на который мы должны найти ответ». «Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — заявил Азат Хамаев.

Имя Рамзана Кадырова депутат не назвал. Выдержав небольшую паузу, он продолжил выступление и высказал возмущение, что в кабинете одной из школ он увидел, что наряду с портретами классиков-писателей висит портрет Солженицына.

После этого из зала донеслись выкрики других депутатов. Однако не было понятно, по какому именно вопросу.

Азат Хамаев попросил его не перебивать: «Я же свое мнение озвучил».

В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором мужчина избивает другого мужчину. В подписи к видео отмечалось, что в сети все еще спорят, избивал ли сын Рамзана Кадырова Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. В Совете по правам человека при президенте России указали на необходимость соблюдать правила содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей. В начале октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. А 15 октября Рамзан Кадыров опубликовал видео с кадрами избиения еще раз. В своем посте он объявил своего сына героем всех мусульман.

В завершение выступления господин Хамаев коснулся темы спецоперации РФ на Украине. «Надо добить своего врага в своем логове: бандеровцев там этих, нациков. Сегодня самое главное, чтобы победа была за нами. Не дай бог… Это сегодня 600. Не дай бог, чтобы это продолжалось еще 300 дней»,— сказал депутат.

А в самом конце он предложил тем, кому его высказывания не понравились: «Можете подойти после».

«Разберемся»,— с улыбкой ответил ему спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, а остальные депутаты засмеялись.

Слова Азата Хамаева о главе Чечни федеральные СМИ и Telegram-каналы стали распространять уже вечером. И ближе к 22:00 пресс-служба главы Татарстана разослала в местные СМИ заявление Рустама Минниханова. Критику в адрес Рамзана Кадырова он не поддержал.

«Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики»,— сказал господин Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что «в Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу». Он отметил «усилия, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны».

Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров демонстрируют дружеские взаимоотношения. Они обнимаются при встрече, фотографируется вместе и называют друг друга «дорогой брат».

Госагентство «Татар-информ» опубликовало и извинения самого господина Хамаева, которые он «принес коллегам».

«Выступая на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами»,— сказал депутат.

Заседание Госсовета Татарстана транслировалось в социальных сетях республиканского парламента. Однако вечером запись стала недоступной на всех видеоплощадках.

Азату Хамаеву 68 лет. Он родился в Актанышском районе Татарстана, родном для первого президента республики Минтимера Шаймиева. В 1995–1999 годах господин Хамаев был депутатом Госдумы от Татарстана. А затем дважды избирался в Госсовет республики. С 2004 года был генеральным директором АО «Татхимфармпрепараты». В 2009 году возглавил министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. В Госсовет республики он вернулся в 2019 году, избравшись по списку «Единой России». Азат Хамаев является председателем парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Кирилл Антонов