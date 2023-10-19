Чем отличается место юристов в РФ и США

В исследовании TeDo, в частности, сравнивается структура юротделов в России и США. Так, в РФ глава департамента подчиняется напрямую руководителю компании (гендиректору) лишь в половине случаев (54%), тогда как в Америке — в подавляющем большинстве (81%). В российской практике достаточно распространено (в 21% случаев) подчинение главного юриста другим топ-менеджерам (заместителю руководителя, членам правления, совета директоров), а в 16% случаев — напрямую акционеру компании.

Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов рассказывает, что в России еще с 90-х годов позиция главного юриста считалась «частично административной и менее значимой, нежели в США». Ситуация стала меняться «в нулевых, во времена мощных корпоративных конфликтов, связанных с переделом промышленности», добавляет эксперт. По его словам, подчинение гендиректору подчеркивает важность юридической функции в компании. Прямое подчинение владельцам бизнеса характерно для небольших и средних компаний, где собственники сами активно участвуют в управлении, а главные юристы могут заниматься «в том числе их личными активами и другими конфиденциальными вопросами», объясняет партнер налоговой практики МЭФ Legal Александр Ерасов.